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Yüksek tansiyon cinsel hayatı etkiliyor; 40 yaş üstü dikkat - Son Dakika

Yüksek tansiyon cinsel hayatı etkiliyor; 40 yaş üstü dikkat

28.08.2021 10:55
Yüksek tansiyon cinsel hayatı etkiliyor; 40 yaş üstü dikkat, System.String[]

Türkiye'de yüksek tansiyon hastalığının yaygın görüldüğünü söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Yüksek tansiyonun en önemli yan etkilerinden biri ise cinsel hayatta ortaya çıkıyor.

Türkiye'de yüksek tansiyon hastalığının yaygın görüldüğünü söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Yüksek tansiyonun en önemli yan etkilerinden biri ise cinsel hayatta ortaya çıkıyor. Bir çalışmaya göre, 40 yaşın üzerinde yüksek tansiyonu olan erkeklerin yarısında sertleşme sorunu görülüyor" dedi.

Yüksek tansiyonun tıp dünyasında 'sessiz katil' olarak adlandırıldığını vurgulayan Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Hem yüksek tansiyon hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar cinsel performansı düşürebiliyor.  Birçok hasta da tansiyonunun daha da yükselmesinden endişelenerek cinsellikten kaçınıyor. Yüksek tansiyona bağlı gelişen sağlık sorunları da cinsel gücü düşürebiliyor" diye konuştu.

"SERTLEŞME SORUNUNDA DAMARSAL RİSKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK GEREKİR"

Yüksek tansiyonun damar düşmanlarının başında geldiğini söyleyen Hattat, "Tansiyon yükseldiğinde zamanla kan damarlarının duvarı zedeleniyor.  Yıllar içinde damar duvarları kalınlaşıp daralıyor.  Damar hasarı nedeniyle tüm vücutta kan akışı azalıyor. Peniste de sertleşmenin meydana gelmesi için gereken kan akımı düşüyor.  Böylece sertleşmeyi elde etmek ve sürdürmek güçleşiyor. Bazen sertleşme sorunu altta yatan bir yüksek tansiyonunun ilk habercisi de olabiliyor. Hatta kliniğe cinsel fonksiyon sorunu ile başvurup, yüksek tansiyonu olduğunu bizden öğrenen hastalarımız var.  Bu nedenle sertleşme sorununda damarsal riskleri ortaya çıkarmak gerekli" açıklamasında bulundu.

"TESTESTERON EKSİKLİĞİ GELİŞEBİLİYOR"

Yüksek tansiyonda kullanılan bazı ilaçların sertleşme sorunu yaratabildiğini ve hormon seviyesini bozabildiğini ifade eden Hattat, "Örneğin bazı idrar söktürücüler idrardan çinko atımını arttırıyor.  Çinko testosteron hormonunun yapımında kullanıldığından bu ilaçların kullanımında bir süre sonra testosteron eksikliği gelişebiliyor. Yine beta bloker grubu ilaçların çoğu (bazı istisnalar hariç) sertleşme sorununa yol açabiliyor. ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal bloker grubu ilaçların ise cinsel fonksiyon üzerinde nispeten daha az olumsuz etkisi var" ifadelerini kullandı.

Kullanılan ilaçlar sonrasında cinsel yaşamda meydana gelen değişikliklerin uzman bir hekimle paylaşılması gerektiğini belirten Hattat, "Yeni başlanan bir tansiyon ilacı sonrasında sertleşme fonksiyonda veya cinsel istekte bir azalma olduysa, durumu mutlaka hekime bildirmek gerekiyor. Her zaman 'İlacınızı kendi kendinize bırakmayın' diyoruz. Yüksek tansiyon probleminin tedavi edilmemesi de cinsel fonksiyonlarınızı zedeliyor.  Hekim gerektiğinde ilacın tipini, dozunu veya kullanım şeklini değiştirerek yan etkileri hafifletmeye çalışacaktır.  Eğer tansiyonu kontrol altına almak için ilacınızın değiştirilmemesi gerekiyorsa, o zaman cinsel fonksiyonları destekleyecek ek bir tedavi almak faydalı olacaktır. Cinsel hayatınızda ilaçlara bağlı gelişen sorunları "cinsel hayatım bitti" şeklinde algılamamak gerekir. Mutlaka bir uzmana başvurun" dedi.

YÜKSEK TANSİYON VE SERTLEŞME SORUNUNU ŞİDDETLENDİREN ORTAK RİSKLER

Yüksek tansiyon ve sertleşme sorununu şiddetlendiren ortak risklerden de bahseden Hattat risk grubunu şöyle sıraladı:

"55 yaşın üzerinde olmak. Yüksek kötü kolesterol seviyeleri- Total kolesterol 240 mg/dl veya LDL (kötü) kolesterol 160 mg/dL üzerinde olması, düşük iyi kolesterol seviyeleri- HDL (iyi) kolesterol erkeklerde 40 mg/dL, kadınlarda 45 mg/dl altında olması, birinci derece akrabalarınızda 50 yaşından önce kalp hastalığı teşhis edilmesi, aşırı kilo-obezite,hareketsiz bir yaşam, sigara, organ hasarı (örneğin kalp büyümesi, damarda plak oluşumu veya böbrek hastalığı), diyabet, kalp-damar sorunları, böbrek hastalığı, uç damar problemleri gibi diğer sağlık sorunları."

SEKS TANSİYONU ARTTIRIR MI?

Seksin tansiyonu hafif-orta şiddetli bir egzersiz kadar arttırdığını ifade eden Hattat, "Sistolik (büyük) tansiyonu 120 mmHg'den yaklaşık 150-180 mmHg'ye kadar çıkartabiliyor.  Ancak daha az efor gerektiren aktivitelerde tansiyon bu kadar yükselmiyor. Dolayısıyla eğer 15-20 dakika bir sıkıntı yaşamadan yürüyüş yapabiliyorsanız seksten kaçınmanıza gerek yok.  Tansiyonunuzu düşürecek yaşam tarzı değişiklikleri, gerekiyorsa tansiyon ilaçlarının kullanımı ile yüksek tansiyonu kontrol altına alırsanız seks yapabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Sertleşme ilaçlarının reçetesiz kullanımına da dikkat çeken Hattat, "Sertleşme sorununda gördüğümüz en büyük yanlış, herkesin reçetesiz bir şekilde sertleşme ilaçlarını kullanması.  Ancak bilmelisiniz ki bu ilaçların kontrol edilemeyen yüksek tansiyon sorununda verilmesi önerilmiyor.  Tansiyon ancak kontrol altında ve sağlıklı sınırlara indiyse, sertleşme ilaçları kullanılabiliyor.  Yüksek tansiyonda bu ilaçların kullanım şeklinde değişiklik yapmak da gerekebiliyor.  Hastanın sağlık durumu, geçirdiği hastalıklar-ameliyatlar, kullandığı diğer ilaçlar göz önünde bulunduruluyor.  Nitrat türü başka bir ilaç alıyorsanız sertleşme ilacı almamalısınız. Dolayısıyla bu ilaçları kendi kendinize kullanmamanızı öneririm. Size uygun en doğru tedaviyi hekiminizle seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Yüksek tansiyon cinsel hayatı etkiliyor; 40 yaş üstü dikkat

Halim Hattat, Türkiye, Hattat, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksek tansiyon cinsel hayatı etkiliyor; 40 yaş üstü dikkat - Son Dakika


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