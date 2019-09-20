Son Dakika Haberleri: Yüksek tansiyonlu kişilerde demans riski artıyor !
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Yüksek tansiyonlu kişilerde demans riski artıyor !

1 saat önce

INCA Klinik Ünlü Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi..

Yüksek tansiyonlu kişilerde demans riski artıyor !, System.String[]

Kan basıncını kontrol altında tutmaksadece inme ve kalp hastalığı görülme riskini azaltmakla kalmıyor.Normal düzeyde ki kan basıncı seviyesi beyin sağlığınız , bilişsel fonksiyonlarınız için de son derece önemli bir noktada yer alıyor.

Tansiyonunkontrol altına alınmasıyla ,yaşa bağlı bilişsel fonksiyonlarda kayıp riskinindeazaltabileceğinedairbirçok çalışma var. Bu nedenle yüksek tansiyon son derece önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Peki siz ne yapacaksınız ?

Herkes kan basıncını bilmekte sorumlu , kontrol altında tutmak için ara ara tansiyonunuzu ölçüp notlar tutabilirsiniz.

Bireyler kan basınçlarınıbilmeliler ve doktorlarıylakontrolün nasıl optimize edileceği konusunda doğru bir tedavi planı uygulamalılar.

Gelecekteki beyin sağlığınızkan basıncınızda ki değişikliklere bağlı olabilir.

Beyinde bulunandamarlar çeşitli değişikliklerivücudumuza yansıtır. Bu değişikliklerin sebebi de kan akış hızı,yüksek tansiyon yani"hipertansiyon" ile ilişkilidir.

Yapılan bazı çalışmalarda hipertansiyonu olan kişilerin ileride bilişsel bozukluklar ve demans hastalığına yakalanma olasılığınındaha yüksek olduğunu göstermiştir.

O nedenle demans için alınacak önlemlere bir de tansiyon kontrolünü eklemeyi unutmayın derim.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:12 Kaynak: Bültenler
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