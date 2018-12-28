Yüksek Tansiyonu Düşürmenin 5 Doğal Yolu

Bu hastalığın özelliklerinden birisi de genelde bir belirtisinin olmamasıdır; ancak tedavisi çok kolaydır. Yüksek Tansiyonu Düşürmenin 5 Doğal YoluYine de olabilecek belirtiler arasında, çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, burun kanaması, terleme, düzensiz kalp atışları, nefes darlığı, yorgunluk, kulak çınlaması ve sık idrara çıkma bulunmaktadır.
1- Muz: Yapılan araştırmalar, potasyumun hipertansiyonu düşürdüğünü kanıtlıyor. Yüksek tansiyonla baş etmek için beslenme düzeninizde mümkün olduğunca potasyum açısından zengin gıdalara yer vermeye çalışın. Bunların başında muz geliyor.Bir muzda ortalama 400-450 mg civarında potasyum bulunuyor.
2- Bitter Çikolata: Almanya
Cologne Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, bitter çikolata yemek tansiyon için yararlı. Belki de bunun nedeni, çikolatanın kalp sağlığı için çok önemli olan flavonoidleri içermesidir. Yine de uzmanlar sütlü çikolata yerine ufak porsiyonlarda bitter çikolata yememizi öneriyorlar.
3- Maydanoz ve limon: Kabuğu da dahil bütün bir limon ve maydanoz ile yapacağınız karışımının, idrar söktürücü etkisi çok büyüktür. Vücut, tansiyonun yükselmesine neden olan maddeleri, idrar ile dışarı atabilir.Bu nedenle, sabahları kahvaltıdan önce limon ve maydanoz suyu içmenizi öneriyoruz. Eğer isterseniz bir bardak ılık suyun içine bir limonun suyunu sıkıp onu da kahvaltıdan önce içebilirsiniz.
4- Yulaf ezmesi: Yüksek tansiyonu düşürmek için bize yardımcı olabilecek bir başka doğal ürün de yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi, kötü kolesterol seviyesini ciddi miktarda azaltan çözülebilir lifler içerir.
Kötü kolesterol tansiyon yükselmesinde önemli bir rol oynar. En çok önerilen yulaf ezmesi tüketme yöntemi, kahvaltıda bir kase yemektir. Bu şekilde bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.