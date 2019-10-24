Son Dakika Haberleri: "Yüksek Teknoloji Ödülü" Vestel'in
Son Dakika Ekonomi 'Yüksek Teknoloji Ödülü' Vestel'in

"Yüksek Teknoloji Ödülü" Vestel'in

1 saat önce

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen "Yüksek Teknoloji Ödülü" Vestel Beyaz Eşya AŞ'nin oldu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen "Yüksek Teknoloji Ödülü" Vestel Beyaz Eşya AŞ'nin oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği başlıkları altındaki 33 göstergeye göre Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye'nin performansı en yüksek 5 üniversitesinden biri seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ödül töreni düzenledi.

Ödül organizasyonu kapsamında, en başarılı büyük ölçekli sanayi kuruluşu olarak Vestel, "Yüksek Teknoloji Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülün gerekçesi olarak Vestel'in geçen yılda gerçekleştirdiği kapsamlı Ar-Ge çalışmaları gösterildi.

Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'dan aldı.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel, her yıl Ar-Ge çalışmalarına cirosunun yüzde 2,25'ini ayırıyor.

Bin 600 Ar-Ge mühendisi istihdam eden Vestel, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin firma arasında yer alan 3 Türk şirketinden biri oldu.

Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak
NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yüksek Teknoloji Ödülü" Vestel'in
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]