Yüksek Teknoloji ve Mühendislik Şirketi Muehlbauer, Slovakya'daki Yatırımını Genişletiyor - Son Dakika

Slovakya'nın Nitra bölgesinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji ve mühendislik şirketi Muehlbauer (Alman) yaklaşık 400 personel istihdam etmekte olup, yeni yatırım planları kapsamında istihdamını iki katına çıkaracaktır. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Muehlbauer'in Slovakya'daki faaliyetlerine dikkat çekerek, şirketin kendi geliştirdikleri ürünlerle gerçek yüksek teknolojiyi ülkeye getirdiğini ve Slovakya'nın endüstriyel geleceğine büyük katkı sağladığını vurgulamıştır. 2020 yılı cirosu yaklaşık 19 milyon avro olan Slovakya'daki şirket, şu ana kadar devletten 3 milyon avroluk yatırım yardımı almıştır.

Kaynak: SITA Haber Ajansı

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği