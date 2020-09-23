Yüksek teknolojili yerli makine hamlesi - Son Dakika

Yüksek teknolojili yerli makine hamlesi

Türkiye'de yüksek teknolojiye sahip makinelerin yerli üretilmesine yönelik yatırımlara bir yenisi eklendi.

Yüksek teknolojili yerli makine hamlesi, System.String[]

Türkiye'de yüksek teknolojiye sahip makinelerin yerli üretilmesine yönelik yatırımlara bir yenisi eklendi.

Son 10 yılda 11 çeşit takım tezgahı üreten İğrek Makina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını Türkiye'ye kazandıracak.

İğrek Makina Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 yıldır stratejik bir alan olan makine sanayisinde faaliyet gösterdiklerini ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile bu alanda yatırıma devam edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar geliştirdikleri makinelerle Türkiye'de ilklere imza attıklarını vurgulayan İğrek, teknoloji, hassasiyet, ve çeşitlilik adına ürün yelpazelerini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Makine sektöründe, 50 bin metrekarelik tesislerini 150 bin metrekareye çıkarıp global firmalardan biri olmayı hedeflediklerini kaydeden İğrek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan proje ile Bursa Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırıma başladık ve bu yıl sonunda 20 bin metrekarelik kısmın yapılaşmasının önemli etabı bitmiş olacak. Yeni tesislerimizde yerlilik adına önemli birçok stratejik makine, teçhizat ve komponenti geliştirmeye devam edeceğiz. Yatırımımızın hedefi, takım tezgahlarının tüm çeşitlerini ülkemizde geliştirmek ve global pazarlarda rekabet edilebilir şekilde üretmek. Geniş montaj hatlarında farklı modellerin farklı bantlarda montajı verimlilik sağlayacak. Yatırımımızın önemli bölümünü numerik kontrollü işleme makineleri ve ölçme sistemleri oluşturacak."

Tesislerinde, makine mekaniğine ek olarak "otonomi" denilen dijitalizasyon ve algoritma uygulamalarıyla da ürünlerini düşünen makinelere dönüştüreceklerini ifade eden İğrek, "Elektronik ve yazılım bölümlerimiz güçlenmeye devam edecek ve numerik kontrol de üretimimize katılacak." diye konuştu.

İğrek, yüksek teknolojili CNC takım tezgahları üretimini yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirerek ithal ikame sağlayacaklarını ve hem işletmeye hem de ülkeye katma değerli yeni ürünler kazandıracaklarını söyledi.

Kritik sektörler için hayati önemde

Orhan İğrek, ürettikleri takım tezgahlarının genel makine, otomotiv, savunma, havacılık, enerji ve raylı sistemler gibi kritik sektörler başta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat sanayisinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan temel yatırım ve üretim araçları olduğunu vurguladı.

Takım tezgahları sektörünün, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik önem taşıdığını ve temel üretim makinesi olması dolayısıyla girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirlediğini dile getiren İğrek, bu özellikleriyle takım tezgahlarının ekonomik gelişmede çarpan etkisi yarattığını belirtti.

İğrek, sektörün yapısı ve sektörde yaşanan gelişmelerin, ülke ekonomisi açısından önemli bir gösterge sayıldığına da işaret etti.

Orhan İğrek, "Tüm bu unsurlar dikkate alındığında yurt dışından temin edilen CNC takım tezgahlarının yerli malı olması, yatırım projemizin en önemli ulusal kazanımını oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz yatırım, dışa bağımlılığı azaltma doğrultusunda ülke stratejilerimize katkı sağlayacak." dedi.

" Avrupa'dan ortak üretim teklifleri alıyoruz"

Türkiye'nin imalat sektöründeki geleceği konusunda çok iyimser olduklarını anlatan İğrek, "Gelecek 20 yılın üretim üssü Türkiye olabilir ve olmalı. Bu potansiyel mevcut. Biz de bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

İğrek, 45 yıllık yüksek mühendis ve yönetici olarak tüm sanayi ülkelerinde temasları bulunduğuna dikkati çekerek, "Coğrafi konum ve maliyet avantajlarına sahibiz. Bu pozisyonumuz dolayısıyla bilhassa Avrupa'dan ortak üretim teklifleri alıyoruz. Çağdaş teknolojiye hakimiyet konusunda hamle gibi projelerle ve Ar- Ge merkezlerimizle yol alırsak farkı kapatır, rekabet edebilirliği artırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yüksek teknolojili yerli makine hamlesi - Son Dakika Ekonomi


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