Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi

21.04.2022 14:48
Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi

İleri teknoloji ve donanıma sahip olmasıyla bilinen mobil kriminal inceleme aracı 'Kıraç', Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İleri teknoloji ve donanıma sahip olmasıyla bilinen mobil kriminal inceleme aracı 'Kıraç', Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekiplerce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı ve ilgili birimlere mobil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla üretilen 'Kıraç', yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle dikkatleri çekiyor. İçinde bulundurduğu ileri teknoloji ve yüksek donanım sayesinde her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapılmasına imkan tanıyan Kıraç, delillerden olay yerinden ayrılmadan hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlıyor.

Türkiye'de 14. araç Eskişehir'e verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, Türkiye genelinde 60 adet hazırlanması planlanan Kıraç'ın 14.'sünün Eskişehir'e teslim edildiğini belirtti. Olay yerine götürülen araçla birçok bulgu üzerinde, kimyasal ve fiziki incelemenin dakikalar içinde sonuçlandırıldığını belirten Karadeniz, bu sayede meydana gelen olaylarda failin kimliğine olay yerinde ulaşabilme imkanının olduğunu söyledi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli komiser yardımcısı Volkan Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aracımızı doğal afetlerin yanı sıra büyük olaylarda kullanmayı planlıyoruz. Aracımız, afetlerde personelin barınma imkanını karşılayabilecek şekilde dizayn edildi. Olay yerine gidildiğinde ilgili tüm ekipmanlar aracın içerisinde mevcut."

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tanıtım ve teslim töreni, Kıraç'ın özelliklerinin kullanıldığı cinayet senaryosunun canlandırılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi
Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi
Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi
Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi
Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi
Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi

YORUMLAR
500
Mobil kriminal laboratuvar aracı, Eskişehir polisine teslim edildi Mobil kriminal laboratuvar aracı, Eskişehir polisine teslim edildi Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:16:57. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksek teknolojiye sahip 'Kıraç' Eskişehir emniyetine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement