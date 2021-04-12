"Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar" konulu uluslararası sempozyumun ikincisi yapıldı - Son Dakika

"Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar" konulu uluslararası sempozyumun ikincisi yapıldı

12.04.2021 19:01

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında birincisi 30 Mart'ta düzenlenen "Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar" konulu sempozyumun ikincisi çevrim içi yapıldı.

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında birincisi 30 Mart'ta düzenlenen "Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar" konulu sempozyumun ikincisi çevrim içi yapıldı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sempozyumda yaptığı konuşmada, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle Yargıtayda iş yükünün hızla azaldığını ve gerekçeli kararlar başta olmak üzere Yargıtayın içtihat mahkemesi sıfatının pekiştirilmesi açısından önemli reformları gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti.

"Yargıtay İçtihat Yaygınlaştırma Stratejisi"nin uygulanmasının öncelik verilen konular arasında yer aldığını ifade eden Akarca, "Bu anlayışla yürütülen çalışmaların sonucunda, yüksek mahkemelerin eğitici rolüne uygun olarak içtihat birliğini sağlama görevimizi, daha etkin bir şekilde yerine getireceğimiz bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, sempozyumlarda, karşılaştırmalı hukuka ilişkin paylaşılan bilgi ve deneyimlerin, Yargıtayın adalet alanındaki eğitici rolünü daha etkin yerine getirmesinde önemli bir referans noktası oluşturacağı kaydedildi.

Sempozyuma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri ve cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Ulusal Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, İrlanda Yüksek Mahkeme Üyesi Paul Mcdermott, ABD Ohio Eyaleti Yüksek Mahkeme Başkanı Maureen O'Connor, ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi Başkan Yardımcıları Jeffrey A. Apperson ve Michael Buenger, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paul Roberts ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden uzman hukukçuların katıldığı bildirildi.

Avrupa Konseyi, Yargıtay, 30 Mart, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar' konulu uluslararası sempozyumun ikincisi yapıldı - Son Dakika


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