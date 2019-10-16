Son Dakika Haberleri: "Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir"
Son Dakika Ekonomi 'Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir'

"Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir"

1 saat önce

Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz.

Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz." dedi.

Türk Toraks Derneği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:47 
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