"Yüksek vergilendirme elektronik sigaranın tanınmasına yol açabilir"
1 saat önce
Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz.
Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine tanınacak bir yüksek vergilendirme düzenlemesinin, halihazırda illegal sayılan bu ürünlerin yasal olarak tanınması sonucuna yol açabileceği kaygısını taşıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:47
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