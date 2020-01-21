Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler - Son Dakika
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Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler

6 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeyaşayanlar, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) trafoya yüksek voltaj verilmesi nedeniyle elektonik ve beyaz eşyalarının hasar gördüğünü iddia ederek, zararlarının karşılanmasını istedi.

Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler, System.String[]

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde

yaşayanlar, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) trafoya yüksek voltaj verilmesi nedeniyle elektonik ve beyaz eşyalarının hasar gördüğünü iddia ederek, zararlarının karşılanmasını istedi.

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, iddiaya göre, dağıtım panosuna yüksek voltajda elektrik verilmesiyle 20 evdeki televizyon, klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde hasar meydana geldi. Mağdurlar DEDAŞ'tan zararlarının karışlanmasını istedi.

Mahalle halkından Abdulaziz Üge, abonelere gelen elektriği ölçtüklerini ve 200 volt olması gerekirken 390 volt olduğunu, bu yüzden elektronik cihazların hasar gördüğünü söyledi. Yüksek voltaj nedeniyle evindeki bütün eşyalarının hasar gördüğünü anlatan Üge, zararının karşılanmasını beklediğini söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
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