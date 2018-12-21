Yüksek Voltaja Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
3 saat önce
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş bağlı şirketi KARDÖKMAK'ta meydana gelen iş kazasında yüksek voltaja kapılan elektrik bakım işçisi hayatını kaybetti.
Karabük
Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş bağlı şirketi KARDÖKMAK'ta meydana gelen iş kazasında yüksek voltaja kapılan elektrik bakım işçisi hayatını kaybetti.
Dökümhanede elektrik bakım işçisi Mehmet Yüksel
meydana gelen vinç arızası nedeniyle vince çıktı. Tamir sırasında yüksek voltaja kapılan işçi ağır yaralandı. Diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen KARDEMİR sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:47 Kaynak: İHA
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