Son Dakika Haberleri: Yüksekdağ'ın "Reddi Hakim" Talebi Reddedildi

Yüksekdağ'ın "Reddi Hakim" Talebi Reddedildi

14 dakika önce

Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "reddi hakim" talebi reddedildi.

Yüksekdağ'ın
Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "reddi hakim" talebi reddedildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

Yüksekdağ'ın duruşmanın öğleden önceki bölümünde reddi hakim talebine ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, ret sebebine ilişkin somut bir gerekçenin oluşmadığı ve duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Talebe ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin, "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini bildirdi.

Ayrıca Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Ankara, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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