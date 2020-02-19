Yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk - Son Dakika

Yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, yolların etrafında yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk yapıyor.

Yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, yolların etrafında yüksekliği 6 metreyi geçen kar yığınları arasında yolculuk yapıyor.


İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Doski bölgesinde bulunan Yeşildere köyü yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol kenarındaki kar kalınlığı 6 metreyi geçerken, vatandaşlar ise çığ tehlikesine rağmen bu yolları kullanıyor. Adeta kardan tepeler arasında yolculuk yapan köylüler, zaman zaman araçlarının üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. - HAKKARİ

Yeşildere, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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