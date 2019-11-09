Son Dakika Haberleri: Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü
Son Dakika Güncel Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü

Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü

6 saat önce

Bayburt Valiliği'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü, System.String[]

Bayburt Valiliği'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.


Toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Toplantıda yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri değerlendirildi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Valiliği, Cüneyt Epcim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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