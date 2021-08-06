Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haber! Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK YATIRILACAK

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar 7 Ağustos, "4" olanlar 8 Ağustos, "6" olanlar 9 Ağustos, "8" olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.