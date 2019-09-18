Son Dakika Haberleri: Yükseköğrenime yeni model önerilecek
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Yükseköğrenime yeni model önerilecek

1 saat önce

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen "21. Yüzyıl Becerileri: Yüksek Öğretimde Öğretime Yaklaşımın Değiştirilmesi" adlı proje Erasmus + tarafından desteklenecek.

Yükseköğrenime yeni model önerilecek, System.String[]

Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanan Erasmus + programı, her yıl önemli projeleri destekleyerek hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

Yürütücülüğünü İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Bakay'ın yaptığı, "21. Yüzyıl Becerileri: Yüksek Öğretimde Öğretime Yaklaşımın Değiştirilmesi" adlı proje de bu kapsamda desteklenmeye değer bulundu.

Program kapsamında yapılan başvurulardan sadece 15 proje değerlendirmeler sonucunda başarılı oldu. Fundacion Universidad San Jorge (İspanya), Smarthink Srl (İtalya), Ceska Zemedelska Univerzita V Praze (Çekya), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgaristan) ve Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) ortaklığında yapılan projenin koordinatörlüğünü İKÇÜ yapıyor.

Hayata geçirilmesiyle yükseköğrenim için pedagojik bir model ortaya koymayı amaçlayan proje, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasından sonra öğretim materyallerinin ve metotlarının gözden geçirilmesi gerektiği üzerine kurulmuş. 21. Yüzyıl becerileri olarak belirlenen eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik, kendini yönlendirme, küresel ve yerel ağlar oluşturma, teknolojiyi öğrenme aracı olarak kullanma yetilerini kazandırmayı amaçlıyor. Ancak bu becerilerin kazanımı ve geliştirilmesi konusunda öğretim materyalleri ve metodoloji eksikliği önemli bir sorun olduğu belirtiliyor.

Projeyle AB düzeyinde bir ortaklığın kurulması, bu yolla yükseköğretimde kalitenin artırılması; niteliklerin daha iyi anlaşılmasının sağlanması ve Avrupa iş gücü piyasasındaki becerilerin daha iyi kullanımının desteklenmesi hedefleniyor. Proje sonucunda yükseköğretimde görevli öğretim elemanları için pedagojik bir model sunulması, iş gücü piyasası ve yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini teşvik edilmesi ve bu becerilerin gelişimi sağlayacak çevrimiçi bir öğrenme platformu oluşturulması bekleniyor. 24 ay sürecek projenin sonuçları yükseköğrenim kurulları ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile paylaşılacak.

Avrupa Birliği, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
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