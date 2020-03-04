Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), üniversitelerdeki programların kontenjan planlamasında ihtiyaç analizleri yapmak üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun altıncı toplantısı düzenlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile YÖK'ten yetkililer katıldı.

Kurulda, Sağlık Bakanlığı yöneticileri tarafından ileriye yönelik istihdamı da dikkate alan sağlık programlarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. Sunum çerçevesince sağlık programlarının kontenjan planlamalarına ilişkin tavsiye kararları alındı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saraç, yeni YÖK olarak göreve geldikleri günden bu yana uyguladıkları "gerçekçi ve yetki paylaşımcı" kontenjan politikası neticesinde hem önlisans hem de lisans programlarında boş kontenjan sayılarında ciddi manada azalma yaşandığını belirtti.

Saraç, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yoğunluk vermeye başladık. Bu rasyonel kontenjan politikamız devam edecek." ifadelerini kullandı.