Son Dakika Haberleri: Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı

41 dakika önce

MERSİN (İHA) – Üniversitelerde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görebilmelerini sağlamak amacıyla 'Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı' yapıldı.

Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Üniversitelerde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görebilmelerini sağlamak amacıyla 'Yükseköğretim Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı' yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun başkanlık ettiği toplantıya, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mersin Üniversitesi temsilcisi Prof. Dr. Ali Kaya ve Çağ Üniversitesi temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Veli Köroğlu katıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da yer aldı.

Üniversitelerde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlayacak olması dolayısıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin üniversitelerde huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için alınacak tedbirler ve ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışması konuları görüşüldü.

Toplantı, Vali Su'nun 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olması dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

Huzur, Mersin, Güncel
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