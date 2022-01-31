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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi - Son Dakika

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi

31.01.2022 18:07
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi.

YÖKAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖKAK Başkanlık seçimi bugün gerçekleştirildi. YÖK'ün seçtiği üç, ÜAK'ın seçtiği üç, MEB'in seçtiği bir, MYK'yi temsilen bir, TÜSEB'i temsilen bir, TÜBİTAK'ı temsilen bir, TÜRKAK'ı temsilen bir, TOBB'u temsilen bir ve öğrenci temsilcisi bir üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşan Kurul, oy birliği ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kar'ı YÖKAK Başkanı seçti.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten YÖKAK, mevzuat gereği dört yılda bir paydaş kurumları tarafından seçilen veya görevlendirilen kurul üyeleri arasından başkan seçimi gerçekleştiriyor.

2018 yılında göreve başlayan ve 4 yıllık görev süresi bu yıl tamamlanan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yayımladığı mesajda, başta kurul üyeleri, kurul çalışanları, ulusal ve uluslararası danışmanları, değerlendiriciler, mentorlar olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kurul toplantısı sonrasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Kar'ın özgeçmişi

Kahramanmaraş doğumlu Prof. Dr. Muhsin Kar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde Lisans, İngiltere'de Leicester Üniversitesinde iktisadi kalkınma alanında yüksek lisans ve Loughborough Üniversitesinde ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı. ABD'de Güney Kaliforniya Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunan Kar, makro iktisat alanında 2005'te doçent ve 2011'de profesör unvanını aldı.

Çalışma alanları arasında finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri bulunan Muhsin Kar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümlerinde akademik çalışmalarını yürüttü. Kar, 2017-2021 arasında da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde rektör olarak görev yaptı.

Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam eden Kar, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Öğretim Üyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhsin Kar seçildi - Son Dakika


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