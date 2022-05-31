Yükseköğretim Kalite Kurulu, KTÜ'ye "tam akreditasyon" verdi - Son Dakika
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Yükseköğretim Kalite Kurulu, KTÜ'ye "tam akreditasyon" verdi

31.05.2022 10:37
Yükseköğretim Kalite Kurulu, KTÜ'ye "tam akreditasyon" verdi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 5 yıl süreyle tam akreditasyon verdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 5 yıl süreyle tam akreditasyon verdi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim kalite güvencesinin, üniversitelerin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı doğrultusunda, temel fonksiyonlarını paydaşların beklentileri ve amaca uygun şekilde yerine getirdiklerine dair kamuoyuna verdikleri güvence olduğu belirtildi.

Yükseköğretimde kalite güvence sisteminden, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve istikrarlı büyümesine nitelikli bir katkı sağlamasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Kurumsal Akreditasyon Programı'nın da (KAP) bu kapsamda önemli bir adım olarak kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, KAP'ın, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, kalite, liderlik ve yönetim alanlarında belirlenen ölçütler ile dış değerlendirmesinin YÖKAK tarafından yapılmasını kapsadığını ifade edildi.

Değerlendirme sonucunda, belirlenen ölçütleri sağlayan ve geçerli puanı alan üniversitelere YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildiği anlatılan açıklamada, akreditasyon almayı başaran üniversitelerin bu belgeye sahip oldukları bilgisinin ÖSYM Kılavuzu'nda da belirtildiği kaydedildi.

Sistemin işleyişine ilişkin teknik bilgilerin de yer aldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"KTÜ, 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olmak için 28 Nisan 2021'de YÖKAK'a başvuru yapmış ve süreç içerisinde, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından Üniversitemize 16 Aralık 2021'de ön ziyaret, 4-7 Ocak 2022'de ise saha ziyaretleri ve yüz yüze ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm ziyaretler, incelenen bilgi, belge ve raporlar sonucunda YÖKAK, 25 Mayıs 2022 tarihli toplantısında KTÜ'nün 5 yıl süreyle tam akredite edilmesi ve üniversitemize, Kurumsal Akreditasyon Belgesi verilmesi kararını almıştır. Hak kazandığımız tam akreditasyon statüsü ve Kurumsal Akreditasyon Belgesi'nin, üniversitemize hayırlı olmasını diler, bu başarıda emeği geçen Kalite Komisyonu üyelerimiz, dış paydaşlarımız, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize çok teşekkür ederiz."

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Kaynak: AA

Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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