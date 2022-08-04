Yök: "Ddk ile Eş Zamanlı Olarak Yükseköğretim Kurulunca da İnceleme Başlatılmıştır" - Son Dakika
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Yök: "Ddk ile Eş Zamanlı Olarak Yükseköğretim Kurulunca da İnceleme Başlatılmıştır"

04.08.2022 02:39
Yök: "Ddk ile Eş Zamanlı Olarak Yükseköğretim Kurulunca da İnceleme Başlatılmıştır"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), “Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulu’nca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), "Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulu'nca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

2022 KPSS'deki sorulardan bazılarının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlandığı iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası karşısında DDK'ya inceleme talimatı verirken ÖSYM başkanını da görevden aldı. Konu ile ilgili YÖK'ün bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"DDK İLE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA DA İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

"31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan bazı soruların, bir yayınevi tarafından çıkarılan deneme kitapçığındaki sorularla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialar üzerine, konunun denetlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Devlet Denetleme Kurumu, KPSS, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yök: "Ddk ile Eş Zamanlı Olarak Yükseköğretim Kurulunca da İnceleme Başlatılmıştır" - Son Dakika
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