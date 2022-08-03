YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, "DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, 2022- KPSS ile ilgili gündeme gelen iddialar üzerine açıklama yaptı. Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022- KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Konuyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların, bir yayınevi tarafından çıkarılan deneme kitapçığındaki sorularla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialar üzerine, konunun denetlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."