YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır

03.08.2022 20:43
YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, "DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, "DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, 2022- KPSS ile ilgili gündeme gelen iddialar üzerine açıklama yaptı. Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022- KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Konuyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların, bir yayınevi tarafından çıkarılan deneme kitapçığındaki sorularla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialar üzerine, konunun denetlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."


YORUMLAR
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KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı
Kaynak: DHA

Erol Özvar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: Eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmıştır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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