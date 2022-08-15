"YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu" - Son Dakika
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"YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"

15.08.2022 09:53
"YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YKS'de baraj puanı uygulamasının sonlandırılmasıyla adayların baraj kaygısı ve baskısı olmadan sınava odaklanma imkanı yaşadığını belirten Özvar, barajın kaldırılmasıyla üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığını ifade etti.

Geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 adayın üniversite sınavına başvuru yaptığını hatırlatan Özvar, bu yıl ise 3 milyon 243 bin 425 adayın sınava başvurduğunu kaydetti.

Başvuranların sayısındaki artışın aldıkları kararların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirten Özvar, "Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir" dedi.

"BU YIL BOŞ KONTENJAN SAYISI 13 BİNE DÜŞTÜ"

Özvar, şöyle devam etti:

"Ayrıca, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir. Bu veriler, rasyonel bir planlama yapılması durumunda, arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasının mümkün olduğunu göstermektedir."

Korona virüs pandemi sürecinin sonrasında, üniversiteye yerleşen adayların sayısının artmasının olumlu sonuçları olacağına canı gönülden inandığını not düşen Özvar, yükseköğretimde yer almanın sosyal, kültürel ve ekonomik pek çok katkısının bulunduğunun kabul edilir bir gerçek olduğunu kaydetti.

Özvar, yeni dönemde üniversiteye yerleşen adayları tebrik etti.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: adam DEDE, üniversitede okuyan, okuyacak olanlar için acı verici bir durum, oysa bu h kurumun başında eğitimli,genç, dinamik ve presentable birisi olmalı.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti
Kaynak: İHA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu' - Son Dakika

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