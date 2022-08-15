YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu

15.08.2022 10:55
YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı.

ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu belirtti. Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında aldığımız bir kararla, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'de baraj puanı uygulamasını sonlandırmıştık. Bu karar ile adaylarımızın üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı oluşmuştur. Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24 artmıştır. Böylece, geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvuru yapmışken, bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday başvuru yapmıştır. Başvuranların sayısındaki artış, kararımızın ne kadar isabetli olduğunun somut bir göstergesidir.

Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir."

YORUMLAR
500
YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti
Kaynak: ANKA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement