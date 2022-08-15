YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: Üniversite Kontenjanlarımızın Yüzde 99'u Doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı.

ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu belirtti. Özvar, YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında aldığımız bir kararla, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'de baraj puanı uygulamasını sonlandırmıştık. Bu karar ile adaylarımızın üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı oluşmuştur. Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24 artmıştır. Böylece, geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvuru yapmışken, bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday başvuru yapmıştır. Başvuranların sayısındaki artış, kararımızın ne kadar isabetli olduğunun somut bir göstergesidir.

Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir."