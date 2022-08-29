YÖK Başkanı Özvar Sağlık çalışanları için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar Sağlık çalışanları için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak

29.08.2022 19:21
YÖK Başkanı Özvar Sağlık çalışanları için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde...

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır dedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödemeiyileştirme konusunda yapılacak mevzuat çalışmasına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesi rektörünün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, YÖK Başkanı Özvar'ın açılış konuşmasının ardından rektörlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı bitiminde önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını açıklayan YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır. Bu konudaki çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmelere eş değer bir düzenleme esas alınacaktır. Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmektedir dedi.

YÖK Başkanı Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları konusunda mağduriyet yaşamaması için hassasiyetle ve kararlı bir şekilde çalışıldığını vurgulayarak, Sorunun mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
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YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı
Kaynak: DHA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar Sağlık çalışanları için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar Sağlık çalışanları için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak - Son Dakika
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