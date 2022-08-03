YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı - Son Dakika
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YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı

03.08.2022 20:22
YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022- KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Erol Özvar, Twitter, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı - Son Dakika

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