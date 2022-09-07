YÖK Başkanı Özvar'dan Bosna Hersek üniversitelerinin diploma denklikleri ile ilgili açıklama Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ile anlaşma yapmış, denklikleri karşılıklı olarak tanınmış üniversitelere denklik verildiğine işaret ederek, "Denklik listesinde Türkiye tarafından denkliği kabul edilip edilmediğini, öğrencilerimiz daha oraya okumaya gitmeden mutlaka kontrol etmelidirler." uyarısında bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulundu.

Öte yandan Bosna Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde BalkaNA Youtube kanalına konuk olan Özvar, yükseköğretim alanında Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında geçmişe dayanan ilişkilerin bulunduğuna işaret etti.

Üniversiteler kanalıyla yapılacak iş birliklerinin bilim diplomasisi yoluyla gerek bölge barışına gerek ülke halklarına gerekse ülkeler arası ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özvar, YÖK olarak, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında üniversiteler nezdindeki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi istediklerini dile getirdi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özvar, "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Türk üniversitelerinin karşılıklı birlikte çifte diploma usulü, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini hızlandıracak iş birliklerine sıcak bakıyoruz. Bazı üniversitelerimiz, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile çifte diploma programıyla sadece Türk vatandaşlarına değil aynı zamanda burada okuyan Bosnalı öğrencilere de hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Denklikte kaybedilen zamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi cevabın uzaması"

Üniversite denkliği konusundaki soruya yanıt veren Özvar, bu konuda çok önemli adımlar atıldığını ve denklik müracaatında bulunmak isteyenlerin yurt içinden veya dışından Ankara'ya gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden başvuruda bulunabildiklerini anlattı.

İnternet üzerinden yapılan başvuruların inceleme süreçlerine değinen Özvar, orijinal belgelerin YÖK'e ulaşmasının ardından sürecin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tanınmış bir ülkeden ve üniversiteden başvuru geldiğinde 1-1,5 ay içerisinde sürecin tamamlandığını aktaran Özvar, "Eğer mezun olunan ülkeden evrak gecikirse işte o zaman öğrencinin denklik başvurusu biraz gecikmiş oluyor. Dolayısıyla bizdeki hız fevkalade yüksek. Denklikte kaybedilen zamanın en önemli sebeplerinden bir tanesi ilgili mezun olunan üniversiteden gelecek cevabın uzaması." açıklamasında bulundu.

Denklik sürecinde, üniversitenin tanınırlığının önemini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Öğrenci kardeşlerime şunu söylemek isterim, YÖK'ün tanıdığı üniversiteler listesi içinde yer almayan üniversitelere gidip okuduğunuz takdirde Türkiye'ye dönüşte veya Türkiye'ye ziyarette bir denklik talebinde bulunursanız ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye ile anlaşma yapmış, denklikleri karşılıklı olarak tanınmış üniversitelere denklik vermektedir, onun dışında vermemektedir. Denklik listesinde Türkiye tarafından denkliği kabul edilip edilmediğini, öğrencilerimiz daha oraya okumaya gitmeden mutlaka kontrol etmelidirler."

Bazı aracı şirketlerin öğrencileri üniversitelere götürüp "merak etmeyin denkliğinizi hallederiz" gibi sözlerinin bulunduğunu ifade eden Özvar, "Tavsiyem bunlara asla, kata kanmasınlar. e-Devlet veya YÖK'ün sayfalarından bütün ülkeler ve onlardaki tanınan üniversitelerin listeleri yer alıyor. Oradan mutlaka bakarak bunu yapmalılar." uyarısında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, "Türkiye'de son günlerde denklikte 10 binlerce, 100 binlerce insan bekliyormuş diye ifade ediliyor. Türkiye'de denklikte bekleme yok. Bunların sayısı 10 binin altında. O da çok normal, başvurular o kadar çok oluyor ki biz bunları aylık olarak eritiyoruz." bilgisini verdi.