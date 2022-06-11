Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

11.06.2022 00:56
Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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