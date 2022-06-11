Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Erdoğan: 'Varsın Birileri Aslını İnkâr Etme Pahasına Masada Koltuk Kapmaca Oynasın, Biz Son 40 Yıldır Hep Ola Geldığı Gibi Yarın da Milletimızle...

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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