Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek

7 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün sona erecek.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adaylar, başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan YKS kılavuzundan erişebilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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