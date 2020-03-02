Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın sona eriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın sona eriyor - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın sona eriyor

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın sona eriyor, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları, yarın sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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