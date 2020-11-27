Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2020-YKS Değerlendirme Raporu" açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i bu oturuma katıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan, 1 milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adayın da 105 bin 579'u sınava girdi.

Adayların doğru cevap ortalamaları

Toplam 120 sorudan oluşan TYT oturumuna katılan adayların testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları, "Türkçe 40 soruda 18,23, sosyal bilimler 20 soruda 9,13, temel matematik 40 soruda 7 ve fen bilimleri 20 soruda 3,76." şeklinde oldu.

Toplam 160 sorunun bulunduğu AYT'ye giren adaylardan testlerde en az 1 soruyu cevaplayanların doğru cevap sayısı ortalamaları ise "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 40 soruda 13,67, sosyal bilimler-2 40 soruda 14,21, matematik 40 soruda 9,96, fen bilimleri 40 soruda 8,39." olarak gerçekleşti.

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'de doğru cevap sayısı ortalamaları, Almanca testi için 37,22, Arapça için 41,55, Fransızca için 38,26, İngilizce için 38,32 ve Rusça için 43,42 olarak hesaplandı.

Cinsiyete göre puan dağılımları

Raporda, YKS'ye girenlerden 2020 TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanı hesaplanan adayların cinsiyete göre puan dağılımlarına da yer verildi.

Buna göre, 2020-TYT puan türünde erkek ve kadın adaylar, 100-149 ile 200-249 puan aralıklarında yoğunlaştı.

TYT'de erkek adayların yüzde 26,43'ü, kadın adayların ise? yüzde 18,87'si 150'nin altında puan aldı. Her iki? cinsiyet grubundaki adayların 300 ve üzerindeki puan aralıklarında bulunma düzeyleri ?birbirine yakın oldu.

TYT'de 200 ve üzerinde puan alan aday oranı, erkeklerde yüzde 43,16, kadınlarda ise yüzde 49,18 olarak gerçekleşti.

Hem kadın hem de erkek adaylar, 2020-SAY puan türünde 150-169 puan aralığında, 2020-SÖZ puan türünde ise 200-249 puan aralığında yoğunlaştı.

2020-SAY ve 2020-SÖZ puan türlerinde her iki cinsiyet grubundaki adayların bütün puan aralıklarında bulunma düzeyleri genel olarak birbirine yakın oldu.

2020-EA puan türüne ilişkin dağılımlar incelendiğinde, kadın ve erkek adayların 170-199 puan aralığında yoğunlaştığı görüldü. EA puan türünde erkek adayların yüzde 27,05'i, kadınların ise yüzde 26,45'i 170'in altında puan aldı. Erkeklerin 150-169 puan aralığında bulunma oranı kadın adaylardan daha yüksek olurken, kadınlar 200-249 puan aralığında erkeklerden daha yüksek oranda yer aldı.

Hem kadın hem de erkek adaylar 2020-DİL puan türünde 200-249 puan aralığında yoğunlaştı. Bu puan türünde erkeklerin yüzde 13,45'i, kadınların da yüzde 13,79'u 170'in altında puan aldı. Kadın adayların 200-299 puan aralığında bulunma oranı erkeklerden daha yüksek oldu. Erkek adaylar ise 300 ve üzerindeki puanlarda kadın adaylardan daha yüksek oranda yer aldı.