Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı

27.11.2020 18:03
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2020-YKS Değerlendirme Raporu" açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2020-YKS Değerlendirme Raporu" açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i bu oturuma katıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan, 1 milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adayın da 105 bin 579'u sınava girdi.

Adayların doğru cevap ortalamaları

Toplam 120 sorudan oluşan TYT oturumuna katılan adayların testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları, "Türkçe 40 soruda 18,23, sosyal bilimler 20 soruda 9,13, temel matematik 40 soruda 7 ve fen bilimleri 20 soruda 3,76." şeklinde oldu.

Toplam 160 sorunun bulunduğu AYT'ye giren adaylardan testlerde en az 1 soruyu cevaplayanların doğru cevap sayısı ortalamaları ise "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 40 soruda 13,67, sosyal bilimler-2 40 soruda 14,21, matematik 40 soruda 9,96, fen bilimleri 40 soruda 8,39." olarak gerçekleşti.

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'de doğru cevap sayısı ortalamaları, Almanca testi için 37,22, Arapça için 41,55, Fransızca için 38,26, İngilizce için 38,32 ve Rusça için 43,42 olarak hesaplandı.

Cinsiyete göre puan dağılımları

Raporda, YKS'ye girenlerden 2020 TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanı hesaplanan adayların cinsiyete göre puan dağılımlarına da yer verildi.

Buna göre, 2020-TYT puan türünde erkek ve kadın adaylar, 100-149 ile 200-249 puan aralıklarında yoğunlaştı.

TYT'de erkek adayların yüzde 26,43'ü, kadın adayların ise? yüzde 18,87'si 150'nin altında puan aldı. Her iki? cinsiyet grubundaki adayların 300 ve üzerindeki puan aralıklarında bulunma düzeyleri ?birbirine yakın oldu.

TYT'de 200 ve üzerinde puan alan aday oranı, erkeklerde yüzde 43,16, kadınlarda ise yüzde 49,18 olarak gerçekleşti.

Hem kadın hem de erkek adaylar, 2020-SAY puan türünde 150-169 puan aralığında, 2020-SÖZ puan türünde ise 200-249 puan aralığında yoğunlaştı.

2020-SAY ve 2020-SÖZ puan türlerinde her iki cinsiyet grubundaki adayların bütün puan aralıklarında bulunma düzeyleri genel olarak birbirine yakın oldu.

2020-EA puan türüne ilişkin dağılımlar incelendiğinde, kadın ve erkek adayların 170-199 puan aralığında yoğunlaştığı görüldü. EA puan türünde erkek adayların yüzde 27,05'i, kadınların ise yüzde 26,45'i 170'in altında puan aldı. Erkeklerin 150-169 puan aralığında bulunma oranı kadın adaylardan daha yüksek olurken, kadınlar 200-249 puan aralığında erkeklerden daha yüksek oranda yer aldı.

Hem kadın hem de erkek adaylar 2020-DİL puan türünde 200-249 puan aralığında yoğunlaştı. Bu puan türünde erkeklerin yüzde 13,45'i, kadınların da yüzde 13,79'u 170'in altında puan aldı. Kadın adayların 200-299 puan aralığında bulunma oranı erkeklerden daha yüksek oldu. Erkek adaylar ise 300 ve üzerindeki puanlarda kadın adaylardan daha yüksek oranda yer aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türk Dili Ve Edebiyatı, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor         
17:29
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı         
17:19
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı         
15:57
Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü         
15:42
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 18:07:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei