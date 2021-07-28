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Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı

28.07.2021 13:41
Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS), Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 2, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 5 birinci çıktı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS), Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 2, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 5 birinci çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) hazırlanan 2021-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 592 bin 390 adaydan 2 milyon 416 bin 974'ü sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 416 bin 748'inin sınavı geçerli sayıldı.

AYT'ye başvuran 1 milyon 781 bin 678 adaydan 1 milyon 627 bin 145'i, YDT'ye başvuran 130 bin 491 adaydan da 104 bin 917'si sınava girdi. AYT'ye katılanlardan 1 milyon 627 bin 83, YDT'ye girenlerden ise 104 bin 909'unun sınavı geçerli sayıldı.

Baraj puanlarına göre yüzdelikler

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 68'i barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 71,75'i, erkeklerin yüzde 64,16'sı barajı geçti.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 42,85'i barajı geçerek 180 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 60,09'u, eşit ağırlıkta yüzde 48,04'ü barajı geçti.

YDT'ye katılan adayların ise yüzde 80,68'i 180 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

YKS puan dağılımı

TYT'de 2, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, YDT'de 5 birinci çıktı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 58, AYT sayısalda 29, AYT eşit ağırlıkta 8 ve dilde 33 aday, 540 ve üzerinde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 416 bin 748 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 18,738 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 8,574 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,546 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 3,796 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 627 bin 83 adayın ortalama net sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 5,932 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,777 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,147 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,092 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,707 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 1,792 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 1,537, matematik 40 soruda ortalama 5,294, fizik 14 soruda 1,564 ortalama, kimya 13 soruda 1,991 ortalama, biyoloji 13 soruda 2,502 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 1709 adayın ortalaması 43,123, Arapça oturumuna katılan 3 bin 443 adayın ortalaması 37,130, Fransızca oturumunda yer alan 718 adayın ortalaması 43,989, İngilizce oturumuna giren 98 bin 641 adayın ortalaması 39,273, Rusça oturumundaki 398 adayın ortalaması ise 52,007 olarak hesaplandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Baraj, TYT, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistikleri açıklandı - Son Dakika


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