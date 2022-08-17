YKS birincileri Çelikkaya ve Şahin, İstanbul Medipol'ün tıp fakültesini tercih etti - Son Dakika
Üye Girişi

YKS birincileri Çelikkaya ve Şahin, İstanbul Medipol'ün tıp fakültesini tercih etti

17.08.2022 14:08
YKS birincileri Çelikkaya ve Şahin, İstanbul Medipol'ün tıp fakültesini tercih etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TÜBİTAK ek puanı ile Türkiye birincisi olan Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TÜBİTAK ek puanı ile Türkiye birincisi olan Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen Türkiye birincileri ile derece yapan öğrenciler, sınav tecrübelerini ve duygularını paylaştı.

Başarılı öğrencilerin en çok tercih ettiği fakülteler arasında yer alan Uluslararası Tıp Fakültesi, bu sene de 10 kişilik kontenjanının tamamına YKS'yi ilk 70'te tamamlayan adayları kabul ederek, "en yüksek taban puana sahip fakülte" olarak öne çıktı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran, başarılı öğrencilerin Medipol Üniversitesini tercih etmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, tıp fakültesinin ulusal ve uluslararası alanda tanınan araştırmacı doktorlar yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kendilerini tercih eden öğrencilerin akademik kariyer yapabilmeleri ve alanlarında uzmanlaşmaları için her türlü desteği vereceklerini dile getiren Ceran, "Mütevelli Heyetimizin desteğiyle tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin ikinci yarıyılını ABD'de yine tam bursla sağlıyor, Harvard ve MIT gibi bu alanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek. Böylece yarının Aziz Sancar'larının ortaya çıkmasına vesile olabilmek. Bu gençleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getireceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Ceran, Medipol Üniversitesinin bu çalışmalarıyla Türkiye'de saygın bir yer edindiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Akredite olan program sayımız 25'e yükseldi. 2021 yılı verilerine göre, üniversitemiz akredite olan program sayısı açısından vakıf üniversiteleri arasında ikinci, tüm yükseköğretim kurumları arasında ise altıncı sıraya yükseldi. Hedefimiz tüm lisans programlarımızda akreditasyonun sağlanması ve önümüzdeki yıl kurumsal akreditasyon için başvurmak."

Türkiye şampiyonu öğrenciler de söz alarak başarı sırlarını ve üniversiteye yerleşme heyecanlarını anlattı.

TÜBİTAK ek puanı ile Türkiye birincisi olan Abdullah Akif Çelikkaya, Medipol Üniversitesini tercih ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Lise sürecinde 9. sınıftan itibaren çalıştım. Bilgisayara ilgim vardı. Sonradan biyolojiye ilgim arttı. 29. Bilim Olimpiyatları'nda ulusal dalda altın madalya aldım. Aynı sene milli takıma seçilerek 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'nda gümüş madalya aldım. Olimpiyatlarla YKS'yi birlikte yürütmek zor oldu ama başardım." diye konuştu.

Emirhan Şahin de başarısının sırrının düzenli ders çalışmak olduğunu söyleyerek, "Lisede olimpiyatlar dikkatimi çekmeye başladı. Olimpiyatlarda ulusal dalda altın madalya aldım. YKS'de çalışmaya başladım. Uzun saatler çalıştım. Sınavda tam puan alarak buraya yerleştim." dedi.

YORUMLAR
500
Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı 'Kalplerin Kraliçesi' müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi 'Kalplerin Kraliçesi' müzikali Zorlu PSM'de sahnelendi
Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS birincileri Çelikkaya ve Şahin, İstanbul Medipol'ün tıp fakültesini tercih etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: YKS birincileri Çelikkaya ve Şahin, İstanbul Medipol'ün tıp fakültesini tercih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement