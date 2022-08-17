Hakkari Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97,1'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97,1'e ulaştı

17.08.2022 17:18
Hakkari Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97,1'e ulaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Hakkari Üniversitesindeki doluluk oranı yüzde 97.1'e ulaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Hakkari Üniversitesindeki doluluk oranı yüzde 97.1'e ulaştı.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Hakkari Üniversitesine verilen özel yetenek bölümleri dışındaki 1395 kontenjandan 1354'ü doldu.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitesinin kurulduğu günden beri nitelikli akademik ve idari kadrosuyla her geçen gün geliştiğini belirtti.

Üniversitedeki doluluk oranının yüzde 100'e yakın olmasından mutluluk duyduklarını aktaran Pakiş, üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik ederek, kayıt işlemlerinin elektronik ve şahsen başvuru ile yapılabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin kayıt işlemlerini e-devlet şifresiyle 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden yapabileceklerini bildiren Pakiş, şunları kaydetti:

"İşlemler, www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında açılacak olan üniversite e-kayıt seçeneği tıklanarak gerçekleştirilebilecektir. E-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde ayrıca üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Online kayıt yapamayan öğrenciler lise diploması ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını şahsen yaptıracaklardır."

YORUMLAR
500
Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Hakkari, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97,1'e ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97,1'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement