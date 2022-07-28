İSTANBUL-YKS BİRİNCİSİ YAĞMUR CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNİ GEZDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-YKS BİRİNCİSİ YAĞMUR CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNİ GEZDİ

28.07.2022 20:18
İSTANBUL-YKS BİRİNCİSİ YAĞMUR CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNİ GEZDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi'nde Türkiye birincisi olan Yağmur Ekin Yıldız, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini gezdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi'nde Türkiye birincisi olan Yağmur Ekin Yıldız, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini gezdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Yağmur Ekin Yıldız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi'nde Türkiye birincisi olurken, sayısal puan türünde ise 716'ncı oldu. Yıldız ve ailesi bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. M. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. A.Metin Kafadar ile bir araya geldi. Fakülte hakkında bilgilendirilen Yağmur Ekin Yıldız'a Prof. Dr.Nuri Aydın, hediye takdim etti. Fakülte öğrencileri ise Yıldız'a okulu gezdirdi.

"CERRAHPAŞA'DA OLMASINI ARZU EDİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof Dr. Nuri Aydın, "Türkiye birincisi Yağmur'u Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ağırladık. Kendisi doktor olmayı arzu ediyormuş. Bizlerle de tanışmak istedi. Biz de onu ağırlamış olmaktan mutlu olduk. Tabii ki tercih onun olacak. Biz kendisinin Cerrahpaşa'da olmasını çok arzu ediyoruz. Hekimlik zor bir meslek. Kendisi bunu baştan hedeflemiş. Bugün de ailesiyle birlikte bizi ziyaret etti" şeklinde konuştu.

"REKTÖRLE DEKANLA TANIŞMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Yağmur Ekin Yıldız, "Çocukluğumdan beri her zaman aklımda doktor olmak vardı. Bunu çok istemiştim. Sonrasında şartların zorluğu biraz gözüm korkutmuştu. İstedikten sonra yapamayacağım bir şey olmadığını düşündüğüm için ve bu mesleği gerçekten isteyerek yapacağımı bildiğim için doktor olmaya karar verdim. Devlet üniversitelerinden en iyisi Cerrahpaşa olduğu için buraya gelip rektörle, dekanla tanışmak beni çok mutlu etti. Kampüsü de görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-YKS BİRİNCİSİ YAĞMUR CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNİ GEZDİ - Son Dakika

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