Akdeniz Üniversitesinde kontenjanlar doldu - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesinde kontenjanlar doldu

17.08.2022 12:06
Akdeniz Üniversitesinde kontenjanlar doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesine lisans ve ön lisans düzeyinde 14 bin 92 yeni öğrenci yerleşti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesine lisans ve ön lisans düzeyinde 14 bin 92 yeni öğrenci yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi'nin ön lisans kontenjanın yüzde 100'ü dolarken lisans kontenjanının yüzde 99,38'i doldu.

Toplam 14 bin 138 olan kontenjan sayısının 14 bin 92'sinin dolmasıyla Akdeniz Üniversitesi toplam kontenjan oranında yüzde 99,67 doluluğa ulaştı.

Tıp, hukuk, diş hekimliği, turizm fakültesi başta olmak üzere toplam 24 fakülteden 23'ü yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, 12 meslek yüksekokulunun tüm bölümleri de doldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi ailesinin her geçen yıl çalışkan, başarılı, kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, ülkesine ve insanlığa hizmeti gaye edinen bilim sevdalısı gençlerle daha da büyüdüğünü belirtti.

Zorlu süreçlerden geçerek üniversite sınavını kazanan ve Akdeniz Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri tebrik eden Özkan, öğrencilerin kaliteli eğitim yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, farklı ilgi alanlarına yönelik çeşitli kulüpler ve eşsiz kampüsüyle unutulmaz bir öğrencilik hayatı yaşayacaklarını ifade etti.

Antalya'da öğrenci olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Özkan, "Geleceğinizi adım adım inşa edeceğiniz bu yolda akademik ve idari kadromuz ve tüm imkanlarımızla daima yanınızda olacak ve sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Rektörünüz olarak sizlere kapımın daima açık olduğunu lütfen unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesinde kontenjanlar doldu - Son Dakika

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