Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu

17.08.2022 16:56
Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Bayburt Üniversitesine lisans ve ön lisans düzeyinde 3 bin 708 yeni öğrenci yerleşti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Bayburt Üniversitesine lisans ve ön lisans düzeyinde 3 bin 708 yeni öğrenci yerleşti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ön lisans programlarına 2 bin 367, lisans programlarına 1341 olmak üzere 3 bin 708 öğrencinin kayıt hakkı elde ettiği belirtildi.

Ön lisans ve lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranının yüzde 100 olarak gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, okul birincilerine ayrılan ek kontenjanlarla birlikte 15 bin 395 öğrenci sayısına ulaşan üniversitenin tarihinde ilk kez bu rakama ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin uyguladığı "şampiyonların üniversitesi", "aklı bilim akademi" ve "proje seferberliği" stratejisiyle büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Öğrenci adaylarının bu stratejilerin temel aktörü olduğunu belirten Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre illerde gerçekleştirdiğimiz halkla ilişkiler çalışmalarından, ulusal ve uluslararası hedef kitleye hitap eden sanal fuar çalışmalarına kadar tüm sürecin katmanlarında öğrencilerimize aynı mesajı ilettik. Sizler tercihlerinizle büyüyeceksiniz. Biz ise sizinle. Kendini aşmak, ilerlemenin, tasavvufun, bilimin, sporun ve sanatın özündeki temel ilkedir. Kendimizi aşarak tarihi bir seviyeye ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, ailemizin yeni seçkin üyeleri olan öğrencilerime, tüm kültürel dokusu ve tarihi mirasıyla üniversitesini sahiplenen şehrime yürekten teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını derede, küçükbaş hayvanlarını da ağaç diplerinde serinletiyor Besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını derede, küçükbaş hayvanlarını da ağaç diplerinde serinletiyor Bayburt'ta, mülki idare amirleri ve il jandarma komutanı için veda yemeği düzenlendi Bayburt'ta, mülki idare amirleri ve il jandarma komutanı için veda yemeği düzenlendi
Kaynak: AA

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:58:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement