Yükseköğretim Kurumları Sınavına Girecek Öğrencilerimize Başarılar Diliyoruz - Son Dakika

Vali İlhami AKTAŞ, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.

26 - 27 Haziran tarihlerinde ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır.

İstikballerinin şekillenmesinde önemli bir yer tutan yükseköğretim sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, uzun yıllardır sürdürdükleri eğitimlerinin sonunda mükafatlarını alacaklardır. Bu nedenle çocuklarımıza güven telkin etmeli, sınavın hayatın kendisi olmadığını da belirtmeliyiz.

Uzun ve yoğun bir tempo ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin sakin bir ortamda, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmeleri için gerek kolluk birimlerimiz, gerekse ilgili kurumlarımız tarafından ilimizde bütün tedbirler alınmıştır. Öğrencilerimizin başarılarını olumlu yönde etkileyecek olan bu tedbirlere, tüm Çanakkaleli vatandaşlarımızın da eksiksiz olarak riayet edeceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; emek ve destekleriyle öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyor, ülkemize ve milletimize hizmet etmelerini arzu ettiğimiz gençlerimizin, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, eğitim hayatları için önemli bir aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum.