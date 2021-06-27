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Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı

27.06.2021 15:08

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan 1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı Alan Yeterlilik Testi tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı

ANKARA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan 1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı Alan Yeterlilik Testi tamamlandı.

2021- YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi tamamlandı. 1 milyon 781 bin 760 adayın ter döktüğü sınav 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. 282 bin 484 kişinin görev aldığı sınavda adaylar, toplamda 160 soruyu cevaplamak için birbirleri ile yarıştı. Sınavda 160 sorunun dağılımı ise şu şekilde oldu; Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den ise 6 soru yanıtladı. AYT'nin, Sosyal Bilimler-2 Testi 40, Matematik Testi 40, Fen Bilimleri Testi de 40 sorudan oluştu. Adaylar bu bölümde de Sosyal Bilimler Testinde; Tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya Ek Felsefe sorularından 6 soruyu cevaplamak için ter döktü. Fen Bilimleri Testi'ndeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

"Tıp istiyor, elinden geleni yaptı"

Sınava giren kızını okulun önünde bekleyen öğrenci velisi, kızının tıp fakültesi hedeflediğini belirterek, "Elinden geleni yaptı, biz de yaptık. Büyük fedakarlıklar gösterdik. Hepsinin yolu açık olsun inşallah. Tıp istiyor, elinden geleni yaptı. Bekliyoruz bakalım. Dünkü sınav onu biraz şaşırttı, yetiştiremedi. Ama herkes yetiştirememiş, onu öğrenince biraz rahatladı. Bakalım, sonuçta sıralama önemli. Ben de dünden ders alarak piknik havasında geldim. Çok heyecanlıyım, Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Gerçekten hiç kolay bir şey değil, çok zormuş" ifadelerini kullandı.

Sınava iyi hazırlandığını söyleyen Kaan Tavarez, " İstanbul'u hedefliyorum. Sınavdan çıktım şimdi. Bence iyiydi, TM olarak girdim, tüm Türkçe sorularını çözebildiğimi düşünüyorum. Belki 2 yanlış, 2 boş. Matematikte de 3 boşum var, 1 yanlış düşünüyorum. Hayırlısıyla İstanbul'a gitmek istiyorum. Edebiyat bölümünü düşünüyorum. Pandemiyle aslında bütün öğrenciler biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda sınava hazırlandı. Ben de birkaç aydır evde hazırlık için testler çözdüm. İyi hazırlandığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınava pek de hazırlıklı girmediğini belirten Zeynep Erbil, "Sınav benim için zordu. Ama herkes için de zordur diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun herkes için. Yüksek ihtimalle oraya gidemeyeceğim ama Bilkent Üniversitesi'ni istiyorum. İşletme falan olur herhalde" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinin öğrenciler açısından biraz yıpratıcı olduğuna dikkat çeken anne Elif Erbil ise, "Ben yüksek lisansımı psikoloji üzerine yapan, bir aile danışmanı olarak onları çok iyi anlıyorum. Empati kurabiliyorum. Her çocuğun anlama kapasitesi farklıdır, bazısı okuyarak anlar, bazısı görsel, bazısı da arkadaşları ile anlar. Onlar için gerçekten zor bir süreçti. En azından sınava girdiler. Onları çok tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Sınavı erken bitirip çıkan öğrencilerden Buğra ise, "Biraz uzun ve yorucuydu sınav. Ama onun dışında iyiydi aslında. Sorular biraz uzundu, sınavda biraz yordu. O kadar. Bu sınava fazla hazırlanamadım ama. Şu anlık bir düşüncem ve beklentim yok" ifadelerini kullandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan AYT tamamlandı - Son Dakika


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