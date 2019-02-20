Son Dakika Haberleri: Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda Kabul Edildi.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda Kabul Edildi.

38 dakika önce

IHAAW171417-SIY/20-02-2019- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW171417-SIY/20-02-2019

- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. 20.02.2019 17: 14: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

Politika
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