Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda Kabul Edildi.
38 dakika önce
IHAAW171417-SIY/20-02-2019- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.
IHAAW171417-SIY/20-02-2019
- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. 20.02.2019 17: 14: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: İHA
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