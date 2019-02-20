Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi
43 dakika önce
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Teklif ile, 'Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' ismi, 'Adana Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştiriliyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:42 Kaynak: İHA
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