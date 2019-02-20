Son Dakika Haberleri: Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi

43 dakika önce

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Kabul Edildi, System.String[]
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif ile, 'Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' ismi, 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştiriliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

Adana, Teknoloji Üniversitesi, Politika
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