Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Ağustos'ta uygulanan 2021-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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