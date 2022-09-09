YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Ayrıca sınavın cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı bildirildi.
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