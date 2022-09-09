Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

YÖKDİL, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

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