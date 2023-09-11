Üniversitelere 2024 yılı için 341 milyar liralık bütçe ödeneği! Aslan payı İstanbul Üniversitesi'nin - Son Dakika

Üniversitelere 2024 yılı için 341 milyar liralık bütçe ödeneği! Aslan payı İstanbul Üniversitesi'nin

Son Güncelleme: 11.09.2023 11:35

Yükseköğretim kurumlarına 2024 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 341 milyar lira olarak belirlendi. İstanbul Üniversitesi, 10 milyar 637 milyon liralık bütçe ödeneğiyle en fazla payı alacak üniversite oldu.

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen verilere göre, ülkedeki üniversiteler için 340 milyar 980 milyon 891 bin lira ödenek ayrıldı. İstanbul Üniversitesi, 2024 yılı için öngörülen 10 milyar 637 milyon 379 bin liralık bütçe ödeneğiyle, TBMM (9 milyar 34 milyon lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (4 milyar 646 milyon lira), Yargıtay (2 milyar 910 milyar lira), Sayıştay (2 milyar 331 milyon lira) ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (1 milyar 900 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA ANKARA ÜNİVERSİTESİ VAR

Ankara Üniversitesi, 10 milyar 603 milyon 802 bin liralık bütçe ödeneğiyle İstanbul Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 10 milyar 128 milyon 580 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 8 milyar 734 milyon 206 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 8 milyar 415 milyon 580 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

EN AZ ÖDENEK GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NE

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 386 milyon 156 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 390 milyon 176 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 406 milyon 163 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

YÖK'ÜN ÖDENEĞİ 84 MİLYONU AŞACAK

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu için 84 milyon 675 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için ise 40 milyon 686 bin lira ödenek öngörüldü.

Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:
ÜniversiteÖdenek Tavanları (TL)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ10.637.379.000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ10.603.802.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ10.128.580.000
EGE ÜNİVERSİTESİ8.734.206.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ8.415.580.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ7.132.821.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA7.053.913.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ6.810.542.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ6.251.748.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ5.901.012.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ5.770.298.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ5.686.422.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ5.656.223.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ5.598.213.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ5.584.444.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ5.555.053.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ5.503.448.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ5.419.991.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ5.237.519.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ5.174.058.000
Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Ankara, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversitelere 2024 yılı için 341 milyar liralık bütçe ödeneği! Aslan payı İstanbul Üniversitesi'nin - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Beşiktaş'tan istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya, Ramos ile ilgili tüm gerçekleri anlattı
13:28 Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı
13:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Toplu ulaşımda sabotaj yapanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz
12:58 Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek
12:45 Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti
12:28 Memur ve emekli zammında hesap değişti! İşte masadaki son rakamlar
12:27 Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı
12:25 Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı
12:24 Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
12:11 Bodrum'da ana su isale hattı patladı! Cadde çöktü, yol göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 14:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversitelere 2024 yılı için 341 milyar liralık bütçe ödeneği! Aslan payı İstanbul Üniversitesi'nin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement