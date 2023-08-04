Yükseköğretim kurumlarında fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi - Son Dakika
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Yükseköğretim kurumlarında fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi

04.08.2023 11:13

Cumhurbaşkanı kararıyla birçok yükseköğretim kurumunda fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve ad değişiklikleri yapıldı.

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde 10 fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURULAN FAKÜLTELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;

  1. Batman Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi,
  2. Gebze Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
  3. Kilis 7 Aralık Üniversitesinde İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
  4. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Finansal Bilimler Fakültesi,
  5. Artvin Çoruh Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi,
  6. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İletişim Fakültesi ile Ziraat Fakültesi,
  7. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi,
  8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
  9. Çankırı Karatekin Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  10. Çukurova Üniversitesinde ise Turizm Fakültesi kuruldu.
  11. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi,
  12. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde İletişim Fakültesi ile Turizm Fakültesi,
  13. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İletişim Fakültesi,
  14. Sinop Üniversitesinde Turizm Fakültesi,
  15. Alanya Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
  16. Atılım Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi,
  17. Biruni Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
  18. Haliç Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırıldı.
  19. İstanbul Arel Üniversitesinde mimarlık ile mühendislik fakülteleri kurulurken,
  20. İstanbul Atlas Üniversitesinde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
  21. İstanbul Aydın Üniversitesinde Eczacılık Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
  22. İstanbul Galata Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi,
  23. İstanbul Kent Üniversitesinde Eczacılık Fakültesi,
  24. İstanbul Okan Üniversitesinde Eczacılık Fakültesi,
  25. İstanbul Topkapı Üniversitesinde de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.
  26. KTO Karatay Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  27. Özyeğin Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
  28. Sanko Üniversitesinde İşletme Fakültesi,
  29. Ostim Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu ile Endüstriyel Tasarım Enstitüsü,
  30. Anadolu Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
  31. Ege Üniversitesinde Organ Nakli Enstitüsü,
  32. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
  33. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  34. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  35. Kırıkkale Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  36. Süleyman Demirel Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  37. Uşak Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
  38. Altınbaş Üniversitesinde İletişim Fakültesi,
  39. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmasına karar verildi.

BAZI FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR KAPATILDI

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapatıldı. Aynı rektörlük bünyesinde Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Taşkent Hemşirelik Fakültesi kuruldu. Ayrıca, 38 enstitü, fakülte ve yüksekokulun daha kapatılmasına karar verildi.

8 FAKÜLTENİN İSMİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 8 fakültenin ismi değiştirildi. Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Mersin Üniversitesindeki İslami İlimler Fakültelerinin isimleri İlahiyat Fakültesi olarak değişti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi bünyesindeki mühendislik fakülteleri ile Kırıkkale Üniversitesinin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin isimleri ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Eğitim Yükseköğretim kurumlarında fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi - Son Dakika


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