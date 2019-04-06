Son Dakika Haberleri: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"Nde İlk Sınav Yapıldı

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"Nde İlk Sınav Yapıldı

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) aralarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin de (AİÇÜ) olduğu 8 pilot ilde başlatılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" meyvelerini vermeye başladı.

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) aralarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin de (AİÇÜ) olduğu 8 pilot ilde başlatılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" meyvelerini vermeye başladı.

Proje kapsamında AİÇÜ'deki akademisyenlere verilen online eğitimin ardından öğrenciler, dijital ortamda Dijital Okur Yazarlık dersi eğitimini aldı.

2018-2019 bahar dönemi itibariyle üniversitede başlatılan projede, akademisyenlerce birinci sınıf öğrencilerinin tamamına dijital ortamda eğitim verildi.

Dijital ortamda gerçekleştirilen Dijital Okur Yazarlık dersinde eğitim alan 2 bin 722 öğrenci Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan vize sınavına girdi.

Konu ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yakup Karataş, projenin YÖK tarafından başlatıldığını hatırlattı.

-"Öğrencilerin dijital ortamda verilen derse olan ilgisi bizi mutlu ediyor"

Öğrencilerin yeni bir eğitim modeli ile tanışmasının kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Karataş, şunları söyledi:

"8 pilot ilde ilk olarak akademisyenlerin dijital dönüşümünün sağlanması amacıyla yürütülen bir eğitim programından sonra lisans programlarında birinci sınıf öğrencilerine dijital ortamda verilen eğitim süreci içerisindeyiz. Bu anlamda öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim modeli ile tanışmaları bizler içinde heyecan verici. Bugün de fakültemizde öğrencilerimiz sınava girdiler. Öğrencilerin dijital ortamda verilen derse olan ilgisi bizi mutlu ediyor."

Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Harun Aydın ise dijital ortam ile öğrencilerin daha fazla bilgisayar kullanacağını ve teknolojinin her alanda kullanıldığını belirtti.

Sınava giren öğrencilerden Gürhan Türk de, teknolojinin yararlı olarak kullanıldığında fayda sağladığını ve dijital ortamda eğitim ile tanıştıkları için mutlu olduğunu anlattı.

Dijital eğitimin gelecekte kendisine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Türk, "Teknolojiden geri kalmamış olacağım. Teknolojiyi yaşayarak büyümüş olacağım. Geleneksel eğitim sisteminden kurtulup teknolojiyle daha fazla iç içe olarak kendimizi geliştireceğiz. Bugünde sınavımıza giriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden İkram Kaya, eskiden defter ve kitaplara bağlı kaldıklarını günümüzde de gelişen teknolojiyi yararlı kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:24 Kaynak: AA

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