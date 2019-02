Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Türkiye 'deki üniversitelerimizin çağın gerisinde kalma lüksü bulunmamaktadır." dedi.Oktay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'nda, modern dijital teknolojilerle birlikte bilgiye erişim, bilgiyi yönetme ve kullanma yöntemlerinin de hızla değiştiğini söyledi.Yeni bilgi teknolojilerinin öğretimin dijitalleşmesini sağladığını vurgulayan Oktay, dünyada önde gelen üniversitelerin, bilgi aktarımında mekan ve zaman sınırlarını ortadan kaldıracak, yeni bilgi teknolojilerini geliştirmeye ve kullanmaya başladığını belirtti.Bilgi çağı dönüşümü"Üniversite dediğimiz zaman kavram itibarıyla kampüsü, amfisi ve kütüphanesiyle fiziki bir yapıyı anlarsak eksik kalır." ifadesini kullanan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Günümüzde üniversitelerin sınırları belirli bir kampüs alanından çevrim içi platformlara taşınmış ve kütüphane dahil çoğu kaynaklar her yerden ulaşılabilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra yeni nesil, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar ile büyümektedir. Öğrenciler, internet, bilgisayar oyunları ve dijital uygulamaların dillerini ana dilleri olarak konuşmaktadır. Yükseköğretim sisteminin, teknolojik imkanların içine doğan ve dijital dili öğrenerek yetişen bu yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Yükseköğretim kurumlarımızın toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre kendini uyarlayabilme dinamizmine sahip olması gerekir. Her üniversite tüm unsurlarıyla bilgi çağının dönüşümünü yakalamaya hazır olmalı."Fuat Oktay, yükseköğretimde dijital dönüşümün, topyekun bir dönüşüm süreci olduğunu bildirdi.Proje ile akademisyen hocaların ve üniversite öğrencilerinin dijital teknolojiden en etkin şekilde faydalanmalarının amaçlandığını anlatan Oktay, "Üniversiteler bünyesinde oluşturulacak dijital veri sistemleri, dijital öğrenme platformları ve açık eğitim kaynakları yoluyla yükseköğretimin dijital boyuta taşınması planlanmaktadır. Öncelikli olarak 8 pilot üniversitede hayata geçirilecek olan dijital teknolojileri yükseköğretime entegre etme süreci, etkinlik ve verimlilik çıktıları analiz edilerek tüm üniversitelerimizde yaygınlaştırılacaktır. Biz de bu sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere paydaşlar arasında sağlam bir iş birliği tesis edilmesine destek olacak ve gerekli tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız." diye konuştu.Oktay, milli teknoloji hamlesine giden yolda, güçlerinin beşeri sermaye olduğunu, uzun vadeli hedeflere ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağıyla ulaşılabileceğini dile getirdi."Amacımız dünya genelinde iddialı olmak"Türkiye'nin geçen 16 yılda yaşadığı büyük dönüşüm ve hayata geçirdiği tarihi reformların en belirgin örneklerinin, yükseköğrenim alanında olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları söyledi:"Üniversite kapısında bekleyen hiçbir gencimizin kalmaması için üniversiteleri gençlerimizin ayağına getirdik, Ağrı'ya getirdik. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi gibi 130 yeni üniversite yaparak üniversite sayımızı 206'ya çıkardık. Sadece üniversiteleşme değil, üniversitelerde kalite ve niteliğin artırılması konusunda da adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Evrensel akademik standartlara sahip üniversitelerimizde 8 milyona yakın öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz için üniversite harçlarını sıfırladık, burs ve öğrenim kredisi miktarlarını yükselttik. Bilim insanı destekleri kapsamında 16 yılda yaklaşık 153 bin bilim insanımıza yaklaşık 2 milyar lira destek sağladık. Geçtiğimiz yıl her bir teşvik programı için destek tutarlarını yüzde elli oranında yükselttik. Şimdi amacımız üniversitelerimizde niteliği, kaliteyi artırmaktır. Amacımız üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin öz güvenini artırmak ve dünya genelinde iddialı olmalarını sağlamaktır."Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tasarlarken Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Ofislerini oluşturduklarını anımsattı.Gençlerimize güveniyoruzKalkınma ve milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak nesillerle yakından ilgilenerek, en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak istediklerine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:"Biz çocuklarımıza, gençlerimize, onların zekasına ve üretkenliğine güveniyoruz. Gençlerimizin, üretkenliklerini hayata geçirecekleri eğitim ve bilim altyapısını oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda; bilgiye erişimi sınırlandırmanın değil, erişim yollarını çeşitlendirmenin ve bilginin bilinçli kullanımının yollarını arayacağız. Bu çerçevede üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli görevler düşmektedir. Siz değerli hocalarımızı üniversitelerde hem dijital dönüşüm sürecinin hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin mimarı ve taşıyıcısı olarak görüyoruz. Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış akademisyenlerimizle inanıyorum ki üniversiteler yakın gelecekte arzu edilen dijital niteliğe de kavuşacak ve ötesine geçecektir."Bu alandaki 8 pilot üniversitenin yetkililerine ve personeline, "Dijital dönüşüm seferberliğine topyekun destek" çağrısı yapan Oktay, "Bu üniversitelerimizin en kısa zamanda açık erişimli çevrim içi dersler, uzaktan eğitim, dijital kütüphaneler ve çevrim içi veri yönetimiyle buluşmasını ve mevcut imkanları ilerletecek çalışmalara imza atmasını temenni ediyorum." dedi.Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin oluşturulmasına öncülük eden YÖK Başkanı Yekta Saraç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.