Yükseköğretimde Kalite Alanında Yeni İş Birliği

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Fransa Araştırma ve Yükseköğretim Değerlendirme Kurulu (HCERES) Başkanı Prof. Dr.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Fransa Araştırma ve Yükseköğretim Değerlendirme Kurulu (HCERES) Başkanı Prof. Dr. Michel Cosnard arasında iki kurum arasında yükseköğretim kalite güvencesi ve değerlendirme alanında iş birliğini geliştirmek için protokol imzalandı.



YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Elmas'ın temmuz ayında HCERES'e gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinin ardından iki ulusal kalite güvencesi kuruluşu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla dün Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, HCERES Başkanı Prof. Dr. Michel Cosnard ile YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, HCERES Uluslararası İlişkiler Direktörü Prof. Dr. François Pernot, YÖKAK Kurul Üyeleri ve danışmanları katıldı.



YÖKAK Başkanı Elmas ve HCERES Başkanı Cosnard tarafından Türk ve Fransız yükseköğretim sistemlerindeki kalite güvencesi yaklaşımlarını içeren sunumların yapıldığı toplantıda, kurumsal dış değerlendirme ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamaların tartışıldığı ve olası iş birliği alanlarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, görüşmelerin ardından YÖKAK ve HCERES arasında, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi alanında iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi.



Söz konusu protokolde, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ve araştırma süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik deneyim ile yaklaşımların karşılıklı paylaşılması, Türkiye'de ve Fransa'da ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi, değerlendirici ve uzman hareketliliği ile değişimini teşvik etme başlıkları yer alıyor.



Açıklamada, toplantının ardından HCERES yetkililerinin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı da ziyaret ederek, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında gerçekleşecek deneyim paylaşımından duydukları memnuniyet aktarıldı.

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