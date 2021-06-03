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"Yükseköğretimde Kalite Kültürü" üzerine konuşuldu - Son Dakika

"Yükseköğretimde Kalite Kültürü" üzerine konuşuldu

03.06.2021 09:54

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Yükseköğretimde Kalite Kültürü" konulu bir panel düzenlendi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Elif Dağdemir üstlendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın açılış konuşmasını yaptığı panelin konuşmacıları ise Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneş Zeytinoğlu ve Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı oldu.

Erdal: "Ürettiğimiz hizmet en kutsal hizmetlerden biri olan eğitim hizmetidir"

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: "Deniz Taşcı Hocam 'kalite herkesin işidir' diyerek güzel bir slogan ile üniversitemizde güzel bir sinerji yarattı. Ben kuruldaki bütün arkadaşlarımıza artık 'kalite elçileri, kalite melekleri' diyorum. Onların öncülüğü ile şu anda bütün üniversitede kalite bizim işimiz oldu. Kalite Koordinatörlüğümüz sayesinde kurumumuzun yükselmesi, iyileşmesi gereken alanlarını, eksiklerini görmesi ve düzeltmesi gibi hususlarda sorumluluk aldık. Sonuçta burası bir kamu kurumu ve biz buranın çalışanlarıyız. Burada bir hizmet üretiyoruz; ürettiğimiz hizmet de en kutsal hizmetlerden biri olan eğitim hizmetidir. Bunu da en iyi şekliyle yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta, bizim velinimetlerimiz öğrencilerimizdir. Onların erdemli, iyi, yetkin ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi bizim sorumluluğumuzdur."

Döğeroğlu: "Eğitim-öğretim süreçlerini iyi yönetmek, bunu 'kaliteli' ve nitelikli şekilde yapmak demektir"

Prof. Dr. Erdal'ın konuşmasının ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, kalite kavramına ve tanımına vurgu yaparak bu konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Döğeroğlu, "Kalite, eğitim-öğretim işleri ve araştırma işleri birbirlerinden bağımsız ve ayrı şeyler olarak düşünülmemelidir. Sayın Rektörümüzün de çok iyi bir şekilde ifade ettiği gibi kalite, yaptığımız işi daha iyi yapabilmemiz için çalışmaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerini iyi yönetmek, bunu 'kaliteli' ve nitelikli şekilde yapmak demektir. Öğrencilerimizin hem iyi insan olmaları hem de mesleki bilgi ve becerileri açısından donanmış bir şekilde üniversiteden uğurlanabilmeleri önemlidir. Sonuç olarak verdiğimiz mezunlar istihdam edilebiliyor ve tercih ediliyor ise zaten işimizi doğru yapıyoruz anlamı da çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu, kalite kavramı dendiğinde ne anlaşılması gerektiği konusu üzerine konuştu

Programın ikinci panelisti olan İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneş Zeytinoğlu, kalite kavramı dendiğinde ne anlaşılması gerektiği konusu üzerine konuşarak, bu kavramın örgüt ve kurum kültürü ile olan ilişkisine değindi. Zeytinoğlu, "Benim kalite için genel tanımım 'paydaş beklentilerinin karşılanması için yeterlilik düzeyi'dir. Bu paydaşların kim olduğu ve nasıl olduğu yeterlilik düzeylerini farklılaştıracaktır. Yükseköğretimde kalite dediğimiz zaman ise bu paydaşları düşünerek, bunların kesişiminde etkili ve uygulanabilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin yaratılması olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Taşcı: "Toplumda kalite kavramının algısında çok büyük bir sorun var"

Panelin son konuşmacısı olan Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise kalite kavramı algısı üzerine konuşarak bu konudaki amaçlarını dile getirdi. Taşcı konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Toplumda kalite kavramının algısında çok büyük bir sorun var. Kalite kavramının soğuk yüzü, raporlar, dokümanlar, akreditasyon belgeleri ve bulunması gereken konular insanların kafasında farklı sorular yaratıyor. Bizim buradaki amacımız hem bu yapıyı oluşturmak hem de insanların işlerinde doğal olarak kalite kavramını aktarır hale getirmeyi sağlamaktır."

Panelistlerin gerçekleştirdiği konuşmaların ardından katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlanarak panel sona erdi.

Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Eskişehir, Slogan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yükseköğretimde Kalite Kültürü' üzerine konuşuldu - Son Dakika


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