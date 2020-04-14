Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Son Dakika Politika Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Genel Kurulunda

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Hayır, beraber çalışmaya devam edelim" diyerek sahip çıktığını belirterek, "Ama bizim aklımıza tiyatro mu değil mi sorusu gelmedi.

Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Hayır, beraber çalışmaya devam edelim" diyerek sahip çıktığını belirterek, "Ama bizim aklımıza tiyatro mu değil mi sorusu gelmedi. Siyasal tiyatro bizim kültürümüzde, partimizde olmayan bir iş. Eğer, sizin Genel Başkanınız kasetli bir tiyatroyla değişmişse, bu konuya tiyatro olarak bakabilirsiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerince hazırlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, teklifin, üniversitelerde geniş bir şekilde tartışılmadan, öğretim üyelerinin görüşleri alınmadan küçük bir grup tarafından hazırlandığını iddia ederek, "Üniversitelerde özgürlükten ve fikir hürriyetinden korkmamalıyız. Türkiye'nin yükselişi, güçlü ve zengin bir ülke olması üniversitelerimizin ne kadar başarılı olduğuyla yakından ilgilidir. Üniversitelerde fikir özgürlüğünü boğmak, Türkiye'yi fakirliğe ve geriliğe mahkum edecektir. Öğretim elemanlarının disiplin cezalarıyla ilgili yapılan düzenleme, antidemokratik, akademik teşkilatı baskılayıcı, bilimsel özerkliğe ve özgürlüğe ters unsurlar taşıyor." diye konuştu.

"Kavala'nın isminin geçtiği kadar, katledilen 5 kardeşimizin ismi yok"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, teklifteki, ikinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretini, YÖK tarafından belirlenecek üst limiti aşmamak şartıyla, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün tespit edeceği hükme işaret ederek, "Bu yetkiyi üniversitelere verelim çok güzel ama insan faktörünü de devre dışı bırakmamak lazım. Lisansüstü ücretlendirmede üst limit koyacağız çok güzel ama uygulayıcılara açık kapı bırakmama ya da istismara açık iyi niyet kullanma adına da çok fazla hareket alanı bırakmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cizre, Kulp, Diyarbakır'da çukur olaylarının yaşandığını anımsatan Aydın, "Bizim devletimiz de resmi olarak bir mücadele kararı aldı. Şimdi, bu mücadeleye kara çalıp, iftiraya matuf bir şekilde, bir soykırım, kıyım gibi, işkence, zulüm gibi mesnetsiz birtakım kavramlarla ifade etmenin akademisyenlikle hiçbir alakası yok. Bir hafta boyunca ceza muhakemeleriyle ilgili bir kanun görüştük. Osman Kavala isminin geçtiği kadar, 8 Nisan 2020'de Diyarbakır Kulp ilçemizde katledilen 5 kardeşimiz için verilen bir tane önerge hatırlıyor musunuz? ya da o barış akademisyenleri denilen, güya bizden daha özgürlükçü, daha insan hakları savunucusu kişiler tarafından bir cümle kurulduğuna tanıklık ettiniz mi?" diye sordu.

"Sendika temsilcileri disiplin kurullarında yer almalı"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, teklifin, Anayasa Mahkemesi kararına ve üniversitelerin özerkliği ilkesine aykırı olduğunu, teklifle YÖK Başkanının doğrudan disiplin soruşturması başlatamayacağını ve disiplin amiri olamayacağını savundu.

Tiryaki, sendika temsilcilerinin de üniversiteler ve YÖK'teki disiplin kurullarında yer alması gerektiğini söyledi.

-"Geçen hafta sonu bir tiyatro izledik"

CHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti'nin, "YÖK'ü kaldıracağız ve demokrasiyi Türkiye'ye hakim kılacağız." diye iktidara geldiğini ifade ederek, "Bu anlayıştan 18 yıl sonra geldiğimiz nokta, bırakın YÖK'ü kaldırmayı, YÖK'ü mevcut halinden de geriye dönük, telafisi mümkün olmayan düzenlemeler yapılmakta." dedi.

Koronavirüs nedeniyle tiyatroya gidemediklerini belirten Kaya, "Ama geçen hafta sonu bir tiyatro izledik. Bize tiyatro izletme fırsatı veren AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Soylu'nun istifa dilekçesinin kabul edilmesi gerektiğini, AK Parti içerisinde binlerce İçişleri Bakanlığı yapacak kişi bulunduğunu belirten Kaya, "Bir kişi hata yaptım diyorsa istifanın kabul edilmesi lazım. Eğer kabul edilmiyorsa iki gün toplumu bununla oyalayamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti'nin kültüründe yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaya'ya şöyle karşılık verdi:

"Tiyatro diye ifade ettiği; İçişleri Bakanımızın istifasının ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın bu istifayı kabul etmemesi sürecini, konuşmacının Genel Başkanı televizyonda, 'Saygıyla karşılıyorum' diye değerlendirdi. Bir parti düşünün, Genel Başkanı bir süreci saygıyla karşıladığını ifade ediyor ama bir başka milletvekili bu süreçle ilgili 'tiyatro' diyor. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Çalışkan, kıymetli bir bakanımız var. Bir süreçle ilgili istifasını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımız sahip çıkarak, 'Hayır, beraber çalışmaya devam edelim' dedi. Ama bizim aklımıza tiyatro mu değil mi sorusu gelmedi. Biz, tiyatroyu keyfi izleriz o başka bir şey. Siyasal tiyatro bizim kültürümüzde, bizim partimizde olmayan bir iş. Eğer, sizin Genel Başkanınız kasetli bir tiyatroyla değişmişse, bu konuya tiyatro olarak bakabilirsiniz. Eğer sizin Genel Başkanınız, Cumhurbaşkanı adayınız, 'Saraya gizli gitti, gitmedi' tiyatrosunu kendi parti içindeki kavgalarına konu ediyorsa, siz buna tiyatro diyebilirsiniz. Ama AK Parti'nin kültüründe böyle bir konuya 'tiyatro' diye yaklaşmak olmamıştır, olmayacak."

Kaya ise "Bizim genel başkanlarımızın değişimi Türkiye'de her partiye örnek olsun" dedi.

Süleyman Soylu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız         
01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım         
00:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
00:35
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı         
00:31
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı         
00:15
İletişim Başkanı Altun'un avukatından İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı         
00:05
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti         
23:58
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir         
23:54
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı         
21:17
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 04:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]